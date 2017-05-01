Основываясь на принципе: «Дорога к большому футболу начинается со двора», в 2016 году Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) возобновила проект Məhəllə Futbolu («Дворовой футбол»).

В рамках проекта во дворе, в котором нет условий для игры в футбол, на месяц устанавливается мобильная футбольная площадка.

Стоит отметить, что проект, запущенный с целью развития у детей интереса к футболу и здоровому образу жизни, за летние месяцы 2016 года побывал в двух дворах Баку. А в 2017 году АФФА получила поддержку от своего давнего партнера – PAŞA Sığorta, - и было принято решение об установлении мобильных площадок на территории всей страны на протяжении последующих 4-х лет.

Помимо предоставления детям возможности бесплатно пользоваться мобильными площадками, АФФА назначила соответствующий тренерский состав для проведения бесплатных уроков. Также в рамках проекта с целью повышения интереса у населения площадку посещают футболисты сборной Азербайджана и проводят мастер-классы.

В этом году совместный проект АФФА и PAŞA Sığorta стартовал в Шеки и был встречен с большим интересом. Площадка была установлена во дворе школы №19, поэтому все школьные занятия физкультурой проводились именно на этой площадке, а в последующие после занятий часы площадка была открыта для всех желающих поиграть в футбол. В целом в течение 30 дней площадку посетили более 1000 человек.

Представляем несколько условий для установки площадки в вашем дворе:

1) Площадка должна соответствовать размерам, указанным на фото;

2) Покрытие должно быть ровным;

3) Площадка не должна мешать жителям и движению автомобилей;

4) Один житель должен нести ответственность за установленную площадку и все оборудование.

Те, кто желает, чтобы мобильная площадка была установлена у них во дворе, могут обратиться на [email protected] либо на Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası – AFFA на Facebook.

На правах рекламы