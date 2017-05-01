USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
Деньги
Bu xəbər
azərbaycanca

АФФА при поддержке PAŞA Sığorta продолжает проект «Дворовой футбол» – ФОТО 01.05.2017 12:58

Основываясь на принципе: «Дорога к большому футболу начинается со двора», в 2016 году Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) возобновила проект Məhəllə Futbolu («Дворовой футбол»).

В рамках проекта во дворе, в котором нет условий для игры в футбол, на месяц устанавливается мобильная футбольная площадка.

Стоит отметить, что проект, запущенный с целью развития у детей интереса к футболу и здоровому образу жизни, за летние месяцы 2016 года побывал в двух дворах Баку. А в 2017 году АФФА получила поддержку от своего давнего партнера – PAŞA Sığorta, -  и было принято решение об установлении мобильных площадок на территории всей страны на протяжении последующих 4-х лет.

Помимо предоставления детям возможности бесплатно пользоваться мобильными площадками, АФФА назначила соответствующий тренерский состав для проведения бесплатных уроков. Также  в рамках проекта с целью повышения интереса у населения площадку  посещают футболисты сборной Азербайджана и проводят мастер-классы.

В этом году совместный проект АФФА и PAŞA Sığorta стартовал в Шеки и был встречен с большим интересом. Площадка была установлена во дворе школы №19, поэтому все школьные занятия физкультурой проводились именно на этой площадке, а в последующие после занятий часы площадка была открыта для всех желающих поиграть в футбол. В целом в течение 30 дней площадку посетили более 1000 человек.

Представляем несколько условий для установки площадки в вашем дворе: 

1) Площадка должна соответствовать размерам, указанным на фото;
2) Покрытие должно быть ровным;
3) Площадка не должна мешать жителям и движению автомобилей;
4) Один житель должен нести ответственность за установленную площадку и все оборудование.

Те, кто желает, чтобы мобильная площадка была установлена у них во дворе, могут обратиться на [email protected] либо на Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası – AFFA на Facebook.

На правах рекламы

182количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Самолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕО«Бакинский марафон-2017» в фотографияхОпределились победители и призеры «Бакинского Марафона 2017 - ФОТОDihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОДмитрий Назаров забил очередной гол в Бундеслиге - ВИДЕОШахрияр Мамедъяров стал победителем международного шахматного турнира Мемориал ГашимоваПрезидент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобиейЖурналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 мая13:14 В Швеции подожгли крупнейшую шиитскую мечеть13:05 Новые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНО12:58 АФФА при поддержке PAŞA Sığorta продолжает проект «Дворовой футбол» – ФОТО12:48 В Азербайджане проведена спецоперация, задержан мужчина, шантажировавший бизнесменов посредством Facebook12:31 Полад Бюльбюльоглу поблагодарил главу Туркменистана за присуждение ему звания народного артиста этой страны12:07 «Барселона» ищет замену Андресу Иньесте12:03 В апреле Госнефтефонд Азербайджана снизил продажу валюты на аукционах Центробанка11:59 Как ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕО11:57 На этой неделе вступает в силу запрет на езду по «Полосам Исламских игр»11:41 Иран принуждает Армению к функционированию Мегринской железной дороги - Мубариз Ахмедоглу11:38 На одном из проспектов Баку открыт новый пешеходный переход – ФОТО - ВИДЕО11:24 Сосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО11:19 «Рука богини»: девушка Диего Марадоны забила гол рукой - ВИДЕО11:11 ПО «Азеригаз» изменило график работы в мае в связи с Исламскими играми11:06 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти