Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал данные о продаже иностранной валюты на аукционах, проводимых Центробанком.

Как говорится в сообщении ГНФАР, в апреле 2017 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на общую сумму в $220,8 млн.

Для сравнения: в марте этого года ГНФАР на аукционах было продано $250 млн. Таким образом, в апреле в сравнении с предыдущим месяцем данный показатель снизился на 11,7%.

В целом за январь-апрель 2017 года на валютных аукционах ЦБА фонд продал валюты на $1 млрд 14,2 млн.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Госнефтефонд Азербайджана продал на 114 валютных аукционах Центробанка $4,9 млрд. В сравнении с 2015 годом объем продажи инвалюты снизился на 37,5%.

Напомним, что ГНФАР возобновил продажу валюты 13 января 2016 года. Продажа иностранной валюты осуществляется фондом в рамках трансфертов в госбюджет страны.

«Учитывая, что основные доходы Госнефтефонда Азербайджана от продажи нефти и газа поступают в иностранной валюте, а трансферты в государственный бюджет осуществляются в манатах для исполнения обязательств по расходам бюджета, в том числе по трансфертам в бюджет, ГНФАР конвертирует валюту на внутреннем рынке», - сказали ранее 1news.az в пресс-службе фонда.

ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года.

В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Алена Салаева, Г.Р.