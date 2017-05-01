Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал курс маната к доллару США на 2 мая.

Как говорится в сообщении ЦБА, во вторник официальный курс нацвалюты к доллару составит 1,7025 AZN/USD.

Таким образом, курс AZN/USD остался неизменным.

Напомним, что в четверг, 27 апреля Центробанк провел очередной валютный аукцион, по итогам которого средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7025 AZN/USD.

В сравнении с результатами аукциона, состоявшегося 25 апреля, аукционный курс нацвалюты к доллару не изменился.

Аналогичный официальный курс - 1,7025 AZN/USD – был установлен ЦБА на 26 апреля – 1 мая.

Алена Салаева, Г.Р.