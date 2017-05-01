Владельцы платежных карт Visa от Kapital Bank смогут участвовать в выигрышной лотерее «Прибыльные расходы» (Qazandıran xərclər).

Согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через ПОС-терминалы страны, должны зарегистрировать 6-значный код, указанный на чеке от этой покупки, в специальном разделе сайта www.kapitalbank.az/visa-campaign и стать участником лотереи.

Каждый день среди участников лотереи будут разыгрываться 5 призов по 50 манатов, а завершающим будет 1 приз в размере 1000 AZN. Последний день лотереи - 30 июня 2017 года.

Следует отметить, что карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в манатах, долларах США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.