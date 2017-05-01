В преддверии своего 25-летия Банк Республика объявляет месяц без комиссии по наличным кредитам. Максимальная сумма наличного кредита составляет 5000 AZN и предоставляется на срок до 18-ти месяцев.

Оплату наличного кредита клиенты банка могут доверить бесплатной услуге автоплатежа посредством услуги «Интернет-отделение». Данный сервис автоматически будет списывать с указанной карты платеж по кредиту, что, по умолчанию, исключает беспокойство о просрочке оплаты кредитов.

Банк Республика начал свою деятельность 22 мая 1992 года, и за это время стал одним из ведущих банков Азербайджана. В этом году банк отмечает свое 25-летие, в связи с чем запланировал ряд приятных сюрпризов для своих клиентов на протяжении всего года.

Подробнее об условиях выдачи наличного кредита можно узнать на официальном сайте банка www.bankrespublika.az

Bank Respublika - 25 il Sizə faydalı!