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Деньги

Наличные кредиты без комиссии от Банка Республика 01.05.2017 15:35

В преддверии своего 25-летия Банк Республика объявляет месяц без комиссии по наличным кредитам. Максимальная сумма наличного кредита составляет 5000 AZN и предоставляется на срок до 18-ти месяцев.

Оплату наличного кредита клиенты банка могут доверить бесплатной услуге автоплатежа посредством услуги «Интернет-отделение». Данный сервис автоматически будет списывать с указанной карты платеж по кредиту, что, по умолчанию, исключает беспокойство о просрочке оплаты кредитов.

Банк Республика начал свою деятельность 22 мая 1992 года, и за это время стал одним из ведущих банков Азербайджана. В этом году банк отмечает свое 25-летие, в связи с чем запланировал ряд приятных сюрпризов для своих клиентов на протяжении всего года.

Подробнее об условиях выдачи наличного кредита можно узнать на официальном сайте банка www.bankrespublika.az

Bank Respublika - 25 il Sizə faydalı!

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