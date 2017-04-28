Исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов обозначил конкретные сроки начала выплат компенсаций по незастрахованным вкладам в ОАО Qafqaz İnkişaf Bankı («Кавказский банк развития»).

«Выплаты стартуют 8 мая», - сказал он журналистам в пятницу.

По словам А.Джавадова, на первом этапе будет осуществляться выплата компенсаций по вкладам, не подпадающим под страхование, на сумму в 50 тыс. манатов. Уже после незастрахованные вклады сможет получить оставшийся 31 вкладчик.

Лицензия ОАО Qafqaz İnkişaf Bankı («Кавказский банк развития») была ликвидирована решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 27 января 2016 года.

Решение об отзыве лицензий принято в связи с невыполнением Qafqaz İnkişaf Bankı требования к минимальному капиталу, обязательств перед кредиторами. Кроме того, банк не управлял своей деятельностью в надежном и пруденциальном порядке.

С 27 января 2016 года в Qafqaz İnkişaf Bankı была назначена временная администрация.

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Алена Салаева, Э.Т.