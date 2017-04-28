USD1.7025
EUR1.8495
RUB0.0299
Brent52.05
WTI49.55
Золото1 265.22
S&P 500 Index2 388.77
Nikkei 22519 180.70
Деньги

Названа дата начала выплат компенсаций по незастрахованным вкладам в «Кавказском банке развития» 28.04.2017 17:38

Исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов обозначил конкретные сроки начала выплат компенсаций по незастрахованным вкладам в ОАО Qafqaz İnkişaf Bankı («Кавказский банк развития»).

«Выплаты стартуют 8 мая», - сказал он журналистам в пятницу.

По словам А.Джавадова, на первом этапе будет осуществляться выплата компенсаций по вкладам, не подпадающим под страхование, на сумму в 50 тыс. манатов. Уже после незастрахованные вклады сможет получить оставшийся 31 вкладчик.

Лицензия ОАО Qafqaz İnkişaf Bankı («Кавказский банк развития») была ликвидирована решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 27 января 2016 года.

Решение об отзыве лицензий принято в связи с невыполнением Qafqaz İnkişaf Bankı требования к минимальному капиталу, обязательств перед кредиторами. Кроме того, банк не управлял своей деятельностью в надежном и пруденциальном порядке.

С 27 января 2016 года в Qafqaz İnkişaf Bankı была назначена временная администрация.

Читайте по теме:

«Клиентам трех ликвидированных банков выплатят компенсации по незастрахованным вкладам»

Алена Салаева, Э.Т.

215количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Дипломат из подворотни: Мария Захарова назвала публикации азербайджанских СМИ «хамскими» - ВИДЕОАндрей Губин признался, что боится своего отражения в зеркале – ВИДЕОСМИ: Дмитрий Шепелев обманул семью Жанны ФрискеБритни Спирс отдыхает на Малибу с молодым бойфрендом-мусульманином – ФОТО – ВИДЕО«Самый красивый преступник» Джереми Микс впервые появился на обложке глянца и рассказал о том, как боролся за существование – ФОТОМиллион долларов на роды: Джордж и Амаль Клуни арендовали целое больничное крылоОпубликованы доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании - ФОТОИранский двойник Месси стал звездой интернета – ФОТО8 фактов о кофеине, которые вы могли не знатьБакинский армянин, восхитившийся новым обликом Баку, призывает к миру – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 апреля18:43 Совет печати Азербайджана осудил Марию Захарову за ее высказывания18:26 Назначен новый председатель Наблюдательного совета «Интера»18:13 Азербайджанские танцоры успешно выступили на фестивале в Тбилиси – ФОТО17:58 Футболисты «Туран Товуз» награждены медалями за чемпионство в I дивизионе - ФОТО17:47 Агент Махмудова: «Эмин хочет остаться в Португалии»17:38 Названа дата начала выплат компенсаций по незастрахованным вкладам в «Кавказском банке развития»17:31 Эффект «голых» фото? Рэпер 50 Cent осыпает комплиментами Викторию Боню – ФОТО17:25 МИД АР о московской встрече глав МИД Азербайджана, России и Армении17:16 Фарид Гусейнов: «Шахрияра уже можно считать шамкирцем»17:08 Призыв о помощи. Отец полуторагодовалого Айхана: «Жизнь моего сына зависит от дорогостоящих лекарств» - ФОТО17:00 Как мир автоспорта поддержал 17-летнего Билли Монгера, потерявшего в аварии обе ноги – ФОТО16:56 Общественные деятели Азербайджана и РФ видят в Поладе Бюльбюльоглу достойного руководителя ЮНЕСКО16:44 Как организовано движение транспорта после ликвидации круга «Бешмяртябя»? - ФОТО16:41 Избран секретарь Комитета кредиторов Bank Standard – ОБНОВЛЕНО16:36 Интернет пользователи и букмекеры видят Азербайджан в числе лидеров на «Евровидении 2017» - ВИДЕО