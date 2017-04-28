В рамках проходящего в Баку первого заседания Комитета кредиторов ЗАО Bank Standard избран секретарь данной структуры.

Путем голосования секретарем назначена директор Центра развития Университета «Хазар» Разия Исаева.

Выборы председателя Комитета кредиторов Bank Standard отложены. Они состоятся на следующем заседании комитета, сроки проведения которого пока не определены.

Алена Салаева

16:28

28 апреля в Баку начало работу первое заседание Комитета кредиторов ОАО Bank Standard, лицензия которого была отозвана Палатой по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана 1 октября 2016 года.

Ликвидатором банка является Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

«Мы планируем выбрать председателя и секретаря Комитета кредиторов Bank Standard, а также обсудить его деятельность», - сказал на заседании исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.

По его словам, в состав Комитета включено 20 юридических и физических лиц.

«В эту структуру входят не только лица, разместившие в Bank Standard крупные вклады, но и клиенты, имеющие в банке депозиты на небольшие суммы.

Данный состав не окончательный. Если возникнет необходимость, он может быть изменен, в том числе расширен. Мы готовы рассмотреть все обращения вкладчиков банка. В частности, сегодня на заседании будут обсуждены вопросы, связанные с выплатами вкладов клиентам Bank Standard», - сказал глава ADIF.

Отметим, что в состав Комитета кредиторов вошли Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при Министерстве экономики Азербайджана, Университет «Хазар», Общественное объединение «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», ООО Azercell Telecom, SOCAR Cape, SOCAR Marketing, страховые компании Standard Insurance и Qala Həyat, GESCO, UniLeasing, FINCA Azerbaijan и 9 физических лиц.

А.Джавадов сообщил, что в настоящее время общий объем обязательств банков, лицензии которых были отозваны, составляет 3,2 млрд манатов, из них 1,2 млрд манатов – обязательства Bank Standard.

Лицензия ЗАО Bank Standard была аннулирована решением Совета директоров Палаты по надзору над финансовыми рынками 1 октября 2016 года. Решение об отзыве лицензии было принято ПНФР на основе обращения ОАО Azər-Türk Bank, являющегося санатором Bank Standard, а также обновленного менеджмента банка после консультаций с Центробанком и Минфином. Банк-санатор в своем обращении указал на невозможность выделения государством и Центробанком средств на оздоровление Bank Standard в сложившихся макроэкономических условиях и в связи с этим просил прекратить оздоровительные меры в отношении банка и объявить его банкротом.

3 октября того же года Bank Standard был исключен из реестра банков, являющихся членами Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

Согласно решению Бакинского административно-экономического суда №1 от 4 октября, Bank Standard был объявлен банкротом..

Напомним, что серьезные нарушения в управлении и инвестиционно-кредитной политике банка в последние годы, а также финансирование банком неэффективных инвестиционных проектов привели к ухудшению финансовой ситуации, росту проблемных активов банка. В результате ликвидность и капитальная позиция банка ослабли, возникли трудности в исполнении банком обязательств перед кредиторами. В связи с этим с 3 мая 2016 года в Bank Standard был назначен временный администратор. Для улучшения ситуации была составлена программа финансового оздоровления Bank Standard. Санация банка осуществлялась с 4 июля посредством Azər-Türk Bank, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. С 3 августа 2016 года Bank Standard работал с новым составом правления.

Как сообщалось ранее, общий объем вкладов физических лиц в Bank Standard составляет 603 млн манатов, из них застрахованными являются вклады на сумму 568 млн манатов, а подлежат компенсации вклады на 460 млн манатов.

Общее число вкладчиков, вклады которых подпадают под страхование, составляет 138 тыс. человек.

По словам А.Джавадова, на данный момент вкладчикам банка выплачены компенсации на 436,6 млн манатов.

Алена Салаева