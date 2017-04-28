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Деньги

В парламенте выразили недовольство оценкой банками реальной стоимости залога для выдачи кредита 28.04.2017 13:40

28 апреля в Милли Меджлисе состоялось заседание парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, на котором был обсужден во втором чтении законопроект «Об обременении движимого имущества».

Как сообщает 1news.az, выступивший на заседании депутат Вахид Ахмедов указал, что принятие данного законопроекта окажет влияние на развитие малого и среднего бизнеса в стране.

«В законопроекте нас беспокоит вопрос оценки залога для предоставления кредита. Например, банк может оценить залог, реальная стоимость которого составляет 100 тысяч манатов, в 10 тысяч манатов и соответственно в там же размере выдать гражданину кредит. Это очень серьезный вопрос, граждане должны знать, что если они берут в банке под залог деньги, то их залог оценен правильно», - сказал он.

В свою очередь председатель комитета Зияд Самедзаде указал, что нужно серьезно относиться к вопросу оценки залога банками для выдачи кредита гражданам.

«Нужно навести порядок в этом вопросе», - сказал он, отметив необходимость объективного оценивания и проведения в будущем мониторинга в этом вопросе.

З.Самедзаде также выразил обеспокоенность в связи с нехваткой средств в стране.

«Возникла проблема нехватки средств. К нам поступают многочисленные обращения в связи с этим. Это очень серьезная проблема, которую следует обсудить», - сказал он.

Депутат Али Масимли указал, что принятие этого законопроекта сделает доступным получение кредитов малообеспеченными гражданами.

В то же время депутат выразил свое несогласие с тем фактом, что проценты банков для выделения кредитов высоки.

«Какой бизнес можно создать под 28-30% по кредиту. Необходимо положить конец этому, проценты по кредиту должны быть снижены», - сказал А.Масимли.

Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании 25 апреля принял в первом чтении законопроект «Об обременении движимого имущества».

Следует отметить, что принятие законопроекта облегчит использование движимого имущества в качестве залога при получении кредита. В качестве движимого имущества могут считаться телевизоры, компьютеры, техника, скот и т.д.

Кроме того, законопроект предполагает создание госреестра об обременении движимого имущества.

Законопроект был рекомендован на обсуждение пленарной сессии Милли Меджлиса.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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