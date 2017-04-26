Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал курс маната к доллару США на 27 апреля.
Как говорится в сообщении ЦБА, в четверг официальный курс нацвалюты к доллару составит 1,7025 AZN/USD.
Таким образом, курс AZN/USD остался неизменным.
В среду, 25 апреля, Центробанк провел очередной валютный аукцион, по итогам которого средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7025 AZN/USD.
Читайте по теме:
«Центробанк о средневзвешенном курсе маната к доллару»
Аналогичный курс нацвалюты к доллару был установлен ЦБА на 26 апреля.
Алена Салаева