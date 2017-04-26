Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал курс маната к доллару США на 27 апреля.

Как говорится в сообщении ЦБА, в четверг официальный курс нацвалюты к доллару составит 1,7025 AZN/USD.

Таким образом, курс AZN/USD остался неизменным.

В среду, 25 апреля, Центробанк провел очередной валютный аукцион, по итогам которого средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7025 AZN/USD.

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Аналогичный курс нацвалюты к доллару был установлен ЦБА на 26 апреля.

Алена Салаева