Бюро по обязательному страхованию (ISB) Азербайджана продолжает выдачу компенсационных выплат по страховым требованиям, поступившим в связи с договорами обязательного страхования, оформленными ОАО Alfa Sığorta.

Лицензия Alfa Sığorta была аннулирована в 2016 году.

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«В рамках процесса, осуществляемого с февраля текущего года, в Бюро в общей сложности поступило 146 страховых требований. 130 были удовлетворены, а по 3 случаям отказано в выплате компенсаций на основаниях, предусмотренных законодательством.

Еще 13 обращений в настоящее время находятся в процессе рассмотрения», - говорится в сообщении ISB.

Общий объем компенсационных выплат по страховым требованиям, удовлетворенным со стороны Бюро, составил 211 689 манатов.

193 601 манат и 10 088 манатов из этой суммы составили соответственно компенсации по ущербам, причиненным транспортным средствам и имуществу, еще 8 тыс. манатов пришлось на долю выплат за возмещение вреда, причиненного здоровью.

Бюро по обязательному страхованию еще раз доводит до сведения граждан, что и в дальнейшем будут обеспечиваться обязательства по действующим договорам обязательного страхования, заключенным Alfa Sığorta до наступления срока их истечения.

Согласно статье 32-й Закона АР «Об обязательном страховании», если страховщик по причине неплатежеспособности не может выполнить обязательства по соответствующим договорам обязательного страхования в связи с ущербом, причиненным здоровью и (или) имуществу, компенсационная выплата выдается со стороны Бюро по обязательному страхованию.

ISB создано в Азербайджане в рамках внедрения закона «Об обязательных видах страхования», который вступил в силу 16 декабря 2011 года.

Закон регулирует 5 видов обязательного страхования: гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), пассажиров, недвижимого имущества, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества, а также от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний.

Страховая компания Alfa Sığorta начала свою деятельность в 1997 году. Уставный капитал компании составлял 7,78 млн манатов.

Алена Салаева, Г.Р.