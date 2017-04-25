Азербайджанский PASHA Bank начал разработку новой стратегии развития.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

По его словам, новая – среднесрочная – стратегия развития, подготовка которой началась в текущем месяце, охватит период с 2018-го по 2020 год.

Т.Казымов уточнил, что в 2017 году истекает срок текущей стратегии, которая также была рассчитана на трехлетний период.

«PASHA Bank нацелен на дальнейшее укрепление позиций в сфере корпоративного банкинга», - сказал он.

Председатель правления PASHA Bank также отметил, что в рамках среднесрочной стратегии банк продолжит практику бизнес-кредитования.

«Это – наш приоритет», - сказал Т.Казымов, подчеркнув при этом, что операции будут охватывать как крупные предприятия и компании, так и малый и средний бизнес. Ключевые сферы - сельское хозяйство, ИКТ, транспорт и производство.

Кроме того, PASHA Bank готов развивать и ипотечное кредитование.

«Один ипотечный проект уже есть, и мы открыты к сотрудничеству со строительными компаниями», - отметил он.

Главный финансовый администратор, член правления PASHA Bank Хаяля Нагиева, в свою очередь, сообщила, что сегодня более трети – 35,16% кредитного портфеля банка приходится на кредитование бизнеса в таких сферах, как торговля и услуги.

«В 2016 году на сферу производства приходилось 13%, строительства – 11,6%, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 6,2%, транспорта и телекоммуникаций - 5,8%, добывающей промышленности - 3,4%, на небанковские кредитные организации (НБКО) - 1,3% кредитного портфеля банка.

11,8% занимало кредитование физлиц», - сказала она, пояснив, что по итогам первого квартала текущего года структура кредитного портфеля осталась практически неизменной.

По словам Х.Нагиевой, по состоянию на 1 января 2017 года кредитный портфель банка составил более 1 млрд 169,6 млн манатов, что на 23,14% превысило показатель на 1 января 2016 года. Сюда включены показатели дочерних структур PASHA Bank в Грузии и Турции.

В 2016 году доля проблемных кредитов составила 11,4%, тогда как в 2015 году данный показатель был равен 10,5%. Основная часть таких кредитов приходится на сферы строительства и торговли.

PASHA Bank был основан в 2007 году и является крупнейшим частным банком Азербайджана по уровню капитала, а также входит в TOP-5 частных банков по активам. По состоянию на 1 января 2017 года активы банка составили более 3 млрд 289,8 млн манатов с ростом на уровне 43,49% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года при капитале около 487,2 млн манатов (рост на 12,66%).

Головной офис PASHA Bank располагается в Баку, всего же в столице и регионах страны действуют 6 бизнес-центров банка. С 2013 года банк представлен в Грузии, c 2014-го – в Турции. Таким образом, банк планирует создать активный торговый треугольник «Баку-Тбилиси-Стамбул», который объединит деловые процессы в трех странах региона.

На протяжении последних лет PASHA Bank неоднократно признавался международными финансовыми СМИ лидером азербайджанского рынка по многим направлениям, в том числе в инвестиционной сфере, сфере предоставления услуг Private-банкинг и пр.

Алена Салаева, Г.Р.