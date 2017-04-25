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Деньги

Депутат: Люди не знают, в какой валюте держать свои деньги 25.04.2017 15:17

Во вторник, 25 апреля, на пленарном заседании Милли Меджлиса было обсуждено внесение изменений в закон «О валютном регулировании», предусматривающих восстановление деятельности пунктов обмена валюты.

Как сообщает 1news.az, выступая на заседании, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов указал, что ликвидация пунктов обмена валюты привела к возникновению «черного рынка», и от этого страдают граждане.

По его словам, предлагаемые в законодательство поправки решат эту проблему.

«В пунктах обмена валюты работало огромное число людей. Зачем надо было оставлять их без работы», - сказал он.

Выступивший на заседании депутат Евда Абрамов также указал, что в пунктах обмена валюты работали тысячи людей.

«Ни в какой другой стране мира так легко не обменивали валюту. Необходимо дать им возможность работать, чтобы они платили налоги и приносили прибыль в бюджет», - сказал он, отметив, что люди не знают, в какой валюте держать свои деньги.

В свою очередь спикер парламента Огтай Асадов отметил, что пунктов обмена валюты было слишком много.

«И они занимались совсем другой деятельностью», - сказал он.

В результате голосования законопроект был принят.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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