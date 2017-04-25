Во вторник, 25 апреля, на пленарном заседании Милли Меджлиса были внесены поправки в закон «О Центральном банке».

Как сообщает 1news.az, в результате изменений Центробанк Азербайджана не сможет выдавать целевые кредиты. Так, вносится изменение в статью о выдаче целевых кредитов кредитным организациям и отменяется статья 49.1.

Следует отметить, что в данной статье говорилось, что Центробанк Азербайджана может под госгарантии выдавать кредиты банкам в целях финансирования проектов социально-экономического значения, а также финансовой поддержки реального сектора экономики. Форму, правила и условия кредитов устанавливало правление Центрального банка.

Эльшан Рустамов, Г.Р.