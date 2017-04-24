Станьте обладателем карты MasterCard от Unibank и воспользуйтесь двумя бесплатными поездками от UBER на сумму до 10 AZN. Кампания действует для новых пользователей UBER.

Каждый новый пользователь, загрузив приложение до 17 июля с AppStore или PlayStore и зарегистрировав свою карту MasterCard от Unibank, получает две поездки на сумму до 10 AZN бесплатно.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, при оплате необходимо ввести промо-код MasterCardBaku.

Те, кто еще не является обладателем карты MasterCard от Unibank, могут приобрести ее всего за 3 AZN в ближайшем филиале банка.

Необходимо также отметить, что с октября 2016 года в рамках совместного проекта UBER, Mastercard и Unibank водителям UBER предлагается уникальная возможность удобно получать и использовать заработанные средства. Для этого каждый водитель UBER открывает идентификационный номер налогоплательщика (VÖEN) в ближайшем филиале Unibank (в Баку или на Абшероне). Сразу после этого в филиале водителю предоставляется дебетовая карта Mastercard ALBALI PLUS. Средства, полученные за оказание услуг по перевозке, перечисляются со стороны UBER на VÖEN и автоматически садятся на карту, после чего водитель-партнер UBER может свободно использовать заработанные деньги.

Открытие VÖEN и получение Mastercard ALBALI PLUS для каждого водителя – абсолютно бесплатно. Помимо этого, водители UBER могут бесплатно пользоваться такими услугами Unibank, как SMS Banking, Mobile Banking (Unibank Mobile) и Internet Banking. Водители освобождаются от комиссионных за снятие наличных денег с банкоматов и получают cash back до 20% от потраченных безналичным расчетом с карты средств, а на остаток средств на карте начисляется доход в размере до 6% годовых.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank - банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате объединения двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.), в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс. различным клиентам - как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital». Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.