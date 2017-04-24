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Kapital Bank предлагает потребительский кредит до 20 000 манатов на выгодных условиях 24.04.2017 14:52

Kapital Bank, предлагавший клиентам кредитные продукты на выгодных условиях, и в настоящее время продолжает предлагать кредиты наличными в манатах. Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок - от 3-х до 36 месяцев.

Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо представить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Более подробную информацию о кредите можно получить на https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 91 филиале и 5 отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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