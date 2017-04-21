Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал курс маната к доллару США на 24 апреля.

Как говорится в сообщении ЦБА, в понедельник официальный курс нацвалюты к доллару составит 1,7022 AZN/USD.

Таким образом, курс AZN/USD остался неизменным.

20 апреля Центробанк провел очередной валютный аукцион, по итогам которого средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7022 AZN/USD.

Аналогичный курс нацвалюты к доллару был установлен ЦБА на пятницу, 21 апреля.

Алена Салаева, Г.Р.