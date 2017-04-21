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Деньги

Kapital Bank предлагает страховку автомобилей на кредитной основе 21.04.2017 18:07

Впервые в Азербайджане в филиалах Kapital Bank можно приобрести в кредит продукт страховой компании PAŞA Sığorta по страховке автомобилей.

Все желающее могут приобрести обязательное страхование для автомобиля в филиалах городов Баку и Сумгайыт, а также Абшерона и в филиалах Гянджи, Лянкярана, Загатала, Хачмаза, Ширвана, Гейчая, Барды и Агсу.

Клиенты, получающие зарплату или пенсию посредством платежных карт Kapital Bank, могут приобрести страховку автомобиля посредством 6-месячного, беспроцентного и бескомиссионного кредита. Для оформления требуются технический паспорт автомобиля и удостоверение личности клиента. Сумму страховки программа автоматически вычисляет на основе данных автомобиля и владельца.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 4-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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