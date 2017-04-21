21 апреля министр налогов Фазиль Мамедов принял в Саатлинском районе граждан, проживающих в Саатлинском, Ширванском, Сабирабадском, Гаджигабульском, Джебраильском районах Азербайджана.

«Вопросы граждан касались последних изменений в Налоговом кодексе Азербайджана, налоговых расчетов, выплат, задолженностей, заключения трудовых договоров, обязательных отчислений от фонда заработной платы, проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе проведения мероприятий налогового контроля, различных сложностей в процессе сбора муниципальных налогов, услуг, предоставляемых налоговыми органами налогоплательщикам, приема на работу в налоговые органы и пр.», - говорится в сообщении Министерства налогов Азербайджана.

В ходе приема большинство проблем было решено на месте, учтен ряд предложений граждан. По другим вопросам были даны распоряжения о проведении необходимых разбирательств.

Алена Салаева, Г.Р.