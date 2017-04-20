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Стали известны победители лотереи, которую проводил Unibank 20.04.2017 12:15

Стали известны имена 184 победителей весенней лотереи, проведенной Unibank.

В лотерее приняли участие десятки тысяч клиентов, а общее количество шансов на выигрыш составило более 757 000. Победителей определила специально созданная для данной лотереи программа путем случайного отбора.

Выигрыши были распределены в следующем порядке:

- 1 человек  - 1000 AZN.

- 3 человека - 500 AZN.

- 30 человек - 100 AZN.

- 50 человек - 50 AZN.

- 100 человек - 20 AZN.

Напомним, что «Лотерея Весны» проходила с 4 марта по 10 апреля. В лотерее принимали участие клиенты, которые совершали покупки с помощью карт Unibanк или делали транзакции посредством приложения  Unibank Mobile. Каждая транзакция в размере 10 AZN расценивалась как один шанс.

Unibank - банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank  занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс.  различным клиентам - как корпоративным, так и частным.  В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15% акций) и Германская  инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были  основаны  две дочерние компании  - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital».  Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 25 лет своей успешной коммерческой  деятельности  и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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