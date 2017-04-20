Стали известны победители лотереи, которую проводил Unibank

Назначен заместитель председателя правления Azər-Türk Bank

В Азербайджане предлагают восстановить работу «обменников» - ВИДЕО



С целью развития туризма в Азербайджане, кроме банков, физические и юридические лица смогут открывать пункты обмена валюты

Официальный курс маната ко всем валютам на 20 апреля

Президент Ассоциации банков Азербайджана: «Объединение банков продолжится»

В Банке Республика можно оформить туристическую страховку с 15% скидкой



Близится сезон отпусков, заранее запланирована туристическая поездка за рубеж, и отдыхающие

За 10 дней Бакинского шопинг-фестиваля возвращено более 300 тысяч манатов