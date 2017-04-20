В ОАО Azər-Türk Bank произведено новое назначение.
Как говорится в сообщении пресс-службы банка, должность заместителя председателя правления Azər-Türk Bank занял Ислам Мусаев.
До этого назначения И.Мусаев занимал различные должности в Международном банке Азербайджана, в котором работал с 2005 года.
Azər-Türk Bank создан в 1995 году. 75% акций банка принадлежит азербайджанскому государству.
Структура акционеров Azər-Türk Bank выглядит следующим образом: Госкомитет Азербайджана по вопросам имущества (75%), турецкий государственный Ziraat Bank (12,37%), перестраховочная компания AzRe Təkrarsığorta (6,55%), страховая компания Qala Həyat (5%) и Ziraat Bank İnternational (1,08%).
Алена Салаева, Г.Р.