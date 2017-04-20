С целью развития туризма в Азербайджане, кроме банков, физические и юридические лица смогут открывать пункты обмена валюты.

Как сообщает «Хазар ТВ», подобные изменения предполагается внести в закон «О валютном регулировании» 25 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Комментируя данную новость, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев отметил важность расширения подобной формы деятельности.

«В республике реализуются специальные программы по развитию туризма и финансовых рынков. Для их успешной реализации необходимо создание всей необходимой инфраструктуры. Поэтому новый законопроект может стать помощником», - сказал Нуриев.

Он указал, что «обменники» теперь будут работать под полным контролем.

«Для желающих открыть пункты обмена валюты будут выдвинуты специальные требования по формированию капитала, кроме того им необходимо будет разместить депозит в банке», - указал он.

В Азербайджане обмен валюты будет относиться к лицензируемым видам предпринимательской деятельности, и за него будут требовать пошлину в размере 500 манатов.

Напомним, что в Азербайджане с января 2016 года пункты обмена валюты могут действовать только при банках и отделениях почты.

Эльшан Рустамов, Г.Р.