Близится сезон отпусков, заранее запланирована туристическая поездка за рубеж, и отдыхающие хотят приятно провести это время.

Если для отдыха выбрана страна, для посещения которой требуется виза, то в качестве подтверждения финансового состояния необходимо представить выписку с банковского счета, выписку со счета банковской карты (иногда требуется также копия карты).

Теперь во всех бакинских филиалах Банка Республика при получении вышеуказанных документов можно прямо на месте оформить и туристическую страховку от компании «Бакы Сыгорта» со скидкой 15%.

Страховка от «Бакы Сыгорта» - это гарант того, что помощь можно будет получить в любой точке мира. Компания обладает многолетним опытом в страховании выезжающих за рубеж.

Пластиковую карту в Банке Республика можно заказать бесплатно и получить в подарок услуги Mobil и Internet Şöbə, которые позволяют управлять своими финансовыми средствами даже за рубежом.

С филиальной сетью банка можно ознакомиться по ссылке: https://www.bankrespublika.az/content/az/12

Bank Respublika - 25 il Sizə faydalı!