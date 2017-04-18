Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) на 1 год пролонгировал депозит в Международном банке Азербайджана (МБА).

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

По его словам, в МБА размещены два депозита ГНФАР.

«Срок первого истек в марте, мы продлили его еще на год, второго депозита – в мае. Скорее всего, он также будет пролонгирован», - сказал глава фонда, уточнив, что условия размещения депозитов остаются неизменными.

Ш.Мовсумов также сообщил, что ГНФАР не планирует открывать новые депозиты в банках.

Напомним, что в 2016 году фонд разместил в МБА депозит на $1 млрд под 4% годовых.

Ранее глава ГНФАР заявлял, что МБА выбран ввиду того, что он - самый авторитетный банк страны. Он также отметил, что 4% - достаточно хороший уровень дохода.

Читайте по теме:

«Госнефтефонд может продлить срок миллиардного депозита в Международном банке Азербайджана»

Комментируя вопрос, какие шаги будут предприняты ГНФАР в случае, если МБА не сможет вернуть депозит, Ш.Мовсумов ответил, что данный вопрос пока не обсуждался.

«Если возникнут какие-то проблемы, мы обсудим это. Срок депозита может быть продлен», - сказал исполнительный директор фонда.

Кроме того, он подчеркнул, что ГНФАР может разместить в местных банках депозиты еще на $500 млн, но пока планов такого рода нет.

ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В Фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Главный акционер банка - правительство Азербайджана.

Алена Салаева