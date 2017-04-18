Для обеспечения потребностей населения в наличных средствах Банк Республика продолжает выдачу наличных и ломбардных кредитов в манатах на новых условиях.

Кредит наличными выдается на срок до 18 месяцев, при этом максимальная сумма кредита составляет 5000 манатов. Для оформления кредита достаточно предъявить удостоверение личности, электронную справку или справку с места работы. Кредит наличными выдается при обеспечении поручителем или под залог.

Важным приемуществом получения кредита в Банке Республика является приобретение ряда бесплатных услуг в качестве пакета обслуживания. Клиенты банка автоматически получают в подарок услуги «Мобильное отделение» и «Интернет-отделение», которые позволяют управлять своими банковскими продуктами, не посещая банк.

Подробнее с условиями обновленных кредитных продуктов можно ознакомиться в соответствующих разделах официального сайта банка.

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