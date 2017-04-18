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Деньги

В Азербайджане состоялся предварительный этап студенческой Олимпиады по налогам 18.04.2017 15:24

В минувшее воскресенье, 16 апреля, в Азербайджане был дан старт начальному отборочному этапу 11-й Олимпиады на тему «Налоги» среди бакалавров и магистров вузов, посвященному памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Ежегодная олимпиада преследует две цели: оттачивать знания студентов в области налогового дела и совершенствовать подготовку специалистов в данной сфере», - сказали в Министерстве налогов Азербайджана.

В соответствии с Правилами организации и проведения Олимпиады на тему «Налоги» среди бакалавров и магистров вузов, утвержденными приказом министра налогов Азербайджана Фазиля Мамедова, олимпиада проводится в два этапа. Сначала студенты принимают участие в отборочном, затем – в итоговом туре.

Отборочный этап проводится в рамках отдельных вузов, которые оформили участие в олимпиаде. Студенты проходят 90-минутный экзамен, на котором им предлагаются 90 тестовых вопросов, разработанных Учебным центром Министерства налогов АР. Информация о результатах экзаменов поступает в министерство.

Первый - отборочный этап олимпиады был проведен 16 апреля в Азербайджанском государственном экономическом университете, Университете «Азербайджан» (Баку), а также в государственных университетах Гянджи, Мингячевира и Нахчывана, а 17 апреля -  в Лянкяранском государственном университете.

В целях обеспечения полной прозрачности и объективности экзаменов Министерством налогов были приняты все необходимые организационные меры.

Итоговый этап олимпиады запланирован на 5 мая. Пройдет он в Учебном центре Минналогов.

Для этого этапа центром разработана индивидуальная тестовая база, в которую вошли 50 тестовых вопросов по налоговому законодательству для бакалавров. Магистры же должны будут ответить на 50 вопросов, касающихся налогового законодательства, и на 25 – налогового администрирования.

Отметим, что олимпиада проводится в онлайн режиме. Результаты определит специальные компьютерные программы при участии и под контролем жюри.

Алена Салаева

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