Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) огласил оставшуюся сумму компенсаций по застрахованным вкладам, которая будет выплачена вкладчикам 10 банков. Лицензии данных банков были отозваны в 2016 году.

«Нам осталось выплатить еще 26,8 млн манатов 175 тыс. 943 вкладчикам», - сказал на пресс-конференции во вторник исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.

Он уточнил, что до сих пор 22 тыс. 666 вкладчиков банков, лицензии которых были ликвидированы, получили компенсации на 727 млн манатов.

«Вкладчики, пока не получившие компенсации, имеют вклады на небольшие суммы. К примеру, 106 тыс. из 175 тыс. 943 клиентов банков имеют вклады на сумму до 1 маната», - сказал глава ADIF.

А.Джавадов также сообщил, что в целом объем вкладов физлиц - как подпадающих под страхование, как и незастрахованных, - в 10 банках составлял 1,13 млрд манатов, а общий объем обязательств коммерческих организаций равен 2,9 млрд манатов.

Напомним, что в 2016 году в Азербайджане были отозваны лицензии 11 банков - United Credit Bank, Bank of Azerbaijan, Gəncəbank, Texnikabank, Qafqaz İnkişaf Bankı («Кавказский банк развития»), AtraBank, Dekabank, Kredobank, Parabank, Zaminbank и Bank Standard.

Несмотря на то, что лицензия United Credit Bank была отозвана 25 января 2016 года, начало выплаты компенсаций по застрахованным вкладам в данном банке задерживалось. Так, в феврале прошлого года решением Бакинского административно-экономического суда №1 United Credit Banк был признан банкротом. Суд также объявил о начале процедуры банкротства банка. Однако акционеры банка решили оспорить решение суда и подали апелляцию. Это и стало причиной задержки начала выплат вкладчикам.

15 марта 2017 года Административно-экономической коллегией Верховного суда Азербайджана было решено оставить решение суда первой инстанции в силе. Таким образом были устранены все препятствия для осуществления выплаты компенсаций вкладчикам United Credit Bank.

Как сообщалось ранее, выплаты стартуют 19 апреля, в среду.

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Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) был создан 13 августа 2007 года. В настоящее время членами ADIF являются 32 банка страны. Плату за страхование вносят в ADIF не вкладчики, а сами банки, в виде взносов.

С 1 марта 2016 года максимальная процентная ставка по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет 3%. Также с 1 марта прошлого года максимальная ставка по вкладам в национальной валюте – манатах – составляла 12%, однако с 16 сентября она была повышена до 15%.

Согласно Закону «О полном страховании вкладов», с 1 марта 2016 года под страхование подпадают все вклады, вне зависимости от суммы, размещенные вкладчиком в одном банке на срок до трех лет, т.е. до 1 марта 2019 года. Единственное условие: процент по вкладу не должен превышать лимит, установленный Азербайджанским фондом страхования вкладов (3% по вкладам в инвалюте и 15% - по манатным вкладам).

Всю необходимую информацию вкладчики могут получить на официальном сайте ADIF, а также позвонив на «горячую линию» Фонда 941 или по телефонам: (+99412) 596-65-91/92.

Алена Салаева