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Деньги

В 2016 году банки в Азербайджане сократили чистую продажу долларов в 20 раз, евро – в 3,3 раза 16.02.2017 12:02

В 2016 году азербайджанские банки сократили чистую продажу (разница между покупкой и продажей) долларов в 20 раз – до $445,4 млн.

Об этом говорится в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 2016 год.

За отчетный период чистая продажа банками единой европейской валюты – евро - снизилась в 3,3 раза, до 266,6 млн евро.

«Сокращение объема валютного рынка повлияло и на рынок наличной иностранной валюты», - отмечается в обзоре.

В Центробанке указывают, что в прошлом году объем операций с долларами США на валютном рынке снизился в сравнении с 2015 годом в 3,2 раза, с евро – в 2,4 раза.

84,9% операций валютного рынка пришлось на доллары США, 15,1% - на другие валюты.

34,4% валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 65,6% - на внутрибанковском валютном рынке.

В течение 2016 года Центробанк Азербайджана провел 114 валютных аукционов, в ходе которых Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) было продано валюты на $4 млрд 881,8 млн, что на 37,5% ниже показателя, зафиксированного в 2015 году.

Так, в 2015 году на валютных аукционах ГНФАР было продано валюты на $7 млрд 807,4 млн.  

Алена Салаева, Э.Т.

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