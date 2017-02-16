Сотрудники Kapital Bank для оказания помощи детям, страдающим талассемией, приняли участие в ежегодной акции по сдаче крови. Акция под лозунгом Bir qan - bir can проводилась совместно с Республиканским центром талассемии.

«С 2005 года в стране по инициативе Фонда Гейдара Алиева реализуется программа «Во имя жизни без талассемии». Руководство и сотрудники банка, добровольно участвуя в ежегодной акции, оказывают поддержку детям, нуждающимся в крови. Собранная кровь по завершении акции будет направлена детям, страдающим талассемией»,- отметила директор Департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует подчеркнуть, что на данный момент в Азербайджане более 2000 людей страдают талассемией и другими заболеваниями крови, которые передаются по наследству. Жизнь этих людей зависит от массовых акций по сдаче крови проводимым по инициативе Республиканского центра талассемии.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 4-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.