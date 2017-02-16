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Деньги

В 2016 году в Азербайджане был зафиксирован рост цен на более чем 500 товаров и услуг – Отчет 16.02.2017 11:21

В 2016 году базовая инфляция без учета товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, а также сезонной сельхозпродукции, составила в Азербайджане 13,3%.

Об этом говорится в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 2016 год.

Для сравнения: в 2015 году базовая инфляция составила 4,6%, 2014-м – 1,6%, в 2013 году – 0,7%.

В Центробанке указывают, что, согласно данным Госкомитета Азербайджана по статистике, в 2016 году среднегодовая инфляция в стране была равна 12,4%. В частности, рост цен на товары продовольственного назначения составил 14,8%, непродовольственного – 16,7%, на услуги – 5,8%.

«В целом в течение 2016 года из 561 наименования товаров и услуг снижение цен наблюдалось по 12 товарам и услугам, а по 35 они остались неизменными», - отмечается в обзоре.

Таким образом, в 2016 году подорожание коснулось 514 наименований товаров и услуг. 

Отметим, что в 2015 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 4%. В 2014 году данный показатель был равен 1,4%, в 2013 году – 2,4%, 2012-м - 1,1%, 2011-м - 7,9%, а в 2010 году – 5,7%.

Алена Салаева, Э.Т.

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