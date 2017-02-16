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Деньги

В 2016 году валютные резервы Азербайджана снизились на 3,6% 16.02.2017 10:55

По состоянию на 31 декабря 2016 года стратегические валютные резервы Азербайджана составили $37,6 млрд.

Об этом говорится в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 2016 год.

В документе отмечается, что в течение прошлого года была обеспечена сохранность стратегических валютных резервов в необходимом объеме.

«По итогам 2016 года накопленные резервы покрывали 28-месячный импорт товаров и услуг. Кроме того, резервы превышали внешний долг страны в 4,1 раза.

Валютные резервы были эквиваленты объему ВВП за 2016 год», - указывается в обзоре.

На 1 января 2016 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли около $39 млрд.

Таким образом, за 2016 год валютные резервы сократились на 3,7%.

Напомним, что стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов Центрального банка, активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) и казначейских средств Министерства финансов.

Алена Салаева, Э.Т.

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