По состоянию на 31 декабря 2016 года стратегические валютные резервы Азербайджана составили $37,6 млрд.

Об этом говорится в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 2016 год.

В документе отмечается, что в течение прошлого года была обеспечена сохранность стратегических валютных резервов в необходимом объеме.

«По итогам 2016 года накопленные резервы покрывали 28-месячный импорт товаров и услуг. Кроме того, резервы превышали внешний долг страны в 4,1 раза.

Валютные резервы были эквиваленты объему ВВП за 2016 год», - указывается в обзоре.

На 1 января 2016 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли около $39 млрд.

Таким образом, за 2016 год валютные резервы сократились на 3,7%.

Напомним, что стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов Центрального банка, активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) и казначейских средств Министерства финансов.

Алена Салаева, Э.Т.