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Деньги

Центробанк Азербайджана отмечает снижение уровня долларизации банковских вкладов 16.02.2017 15:42

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) зафиксировал в 2016 году снижение уровня долларизации банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями страны.

Как говорится в обзоре ЦБА о денежной политике за 2016 год, в прошлом году удельный вес вкладов и депозитов в иностранной валюте снизился с 76,4% до 64,4%.

В течение года вклады физлиц в банках увеличились на 6,8%, а вклады в инвалюте снизились на 26,4%.

«В результате уровень долларизации вкладов населения снизился в 2016 году с 85% до 79,6%», - указывается в обзоре.

В Центробанке также отмечают, что в результате снижения уровня долларизации вкладов и депозитов по итогам 2016 года удельный вес вкладов и депозитов в инвалюте в денежном агрегате М3 составил 44,7% против 59,2% на начало того же года.

Алена Салаева, Э.Т.

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