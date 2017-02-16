Центральный банк Азербайджана (ЦБА) зафиксировал в 2016 году снижение уровня долларизации банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями страны.

Как говорится в обзоре ЦБА о денежной политике за 2016 год, в прошлом году удельный вес вкладов и депозитов в иностранной валюте снизился с 76,4% до 64,4%.

В течение года вклады физлиц в банках увеличились на 6,8%, а вклады в инвалюте снизились на 26,4%.

«В результате уровень долларизации вкладов населения снизился в 2016 году с 85% до 79,6%», - указывается в обзоре.

В Центробанке также отмечают, что в результате снижения уровня долларизации вкладов и депозитов по итогам 2016 года удельный вес вкладов и депозитов в инвалюте в денежном агрегате М3 составил 44,7% против 59,2% на начало того же года.

Алена Салаева, Э.Т.