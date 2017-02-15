В 2016 году наблюдалось снижение объема банковского кредитования экономики Азербайджана.

«По состоянию на 1 января 2017 года объем кредитных вложений банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) в экономику страны составил 16 млрд 444,6 млн манатов», - говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте ЦБА.

В декабре банки увеличили кредитование на 1%.

В целом за 2016 год банковское кредитование экономики снизилось на 24,3%.

Для сравнения: 1 декабря 2016 года банковское кредитование составляло 16 млрд 275,5 млн манатов, а 1 января того же года – 21 млрд 730,4 млн манатов.

На 1 января 2017 года банками с государственным участием было выдано кредитов на 5 млрд 749,2 млн манатов, что составило 35% от общего объема банковского кредитования и оказалось на 21,1% ниже показателя на 1 января 2016 года.

Частные банки выдали кредиты на 10 млрд 222 млн манатов (62,2% от общего объема кредитования) со снижением на уровне 26,3%.

473,4 млн манатов, или 2,9% кредитов было выдано небанковскими кредитными организациями (НБКО). Объем кредитов, выданных НБКО, снизился в 2016 году на 16,4%.

Из общего объема на кредиты в национальной валюте – манатах - пришлось 8 млрд 663,1 млн манатов (снижение на 21,2% в сравнении с 2015 годом), в иностранной валюте – 7 млрд 781,4 млн манатов (- 27,5%).

На 1 января 2017 года удельный вес кредитов в нацвалюте составлял 52,68%, инвалюте – 47,32%. На начало 2016 года кредиты в манатах составляли 50,6%, инвалюте – 49,4%.

В 2016 году самыми крупными заемщиками стали домохозяйства (5 млрд 858,7 млн манатов, или 35,6% от общего объема кредитов со снижением на уровне 30,1% в сравнении с 2015 годом).

Напомним, что в 2015 году банки увеличили кредитные вложения в экономику на 17,2%, 2014-м – на 20,2%, 2013-м – на 26%, в 2012 году – на 27,8%, а в 2011 году – на 8,6%.

Алена Салаева, Э.Т.