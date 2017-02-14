Сегодня, когда весь мир отмечает День влюбленных, Bank of Baku, который завоевал любовь сотни тысяч клиентов, работая по принципу Sizə Yaxın Bankçılıq, отмечает свое 23-летие.

За эти 23 года банк неоднократно демонстрировал свою любовь и заботу о клиентах, оказывая услуги на высоком уровене, постоянно внедряя новшества, и смог закрепить за собой лидирующую рыночную позицию на протяжении многих лет. Деятельность Bank of Baku строилась в основном на розничном банкинге, и банк всегда выступал в первых рядах банковского сектора по своим новшествам. Накануне 23-летия банк сделал серьезные шаги в направлении корпоративного банка, в частности:

- Имиджевый ролик, связанный с услугами корпоративного банкинга;

- И презентация новой бизнес-карты İŞKART.

Приняв решение расширить свою корпоративную деятельность, банк в свое 23-летие также намерен стать лидером рынка в этой области. Данное намерение подкреплено многолетним опытом банка, а также профессиональным составом. Неслучайно именно представители Bank of Baku, знаменитого как Академия сектора, сейчас занимают руководящие должности в лидирующих банках и бизнес-предприятиях.

Сегодня Bank of Baku обслуживает более 700 тысяч клиентов – как физических, так и юридических лиц.

Накануне 23-летия банк запустил ряд кампаний для обладателей пластиковых карт, кредитных клиентов, а также корпоративных клиентов. Более подробная информация о кампаниях по ссылке: http://www.bankofbaku.com/az/stock/.

Подробная информация о деятельности и услугах Bank of Baku предоставлена на официальной странице в Фейсбук https://www.facebook.com/bankofbaku и интернет-странице http://www.bankofbaku.com/.

Подробную информацию можно также получить и в Информационном центре 145.