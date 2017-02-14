Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал $100 млн в Redwood Japan Logistics Fund II (RJLF II).

Как говорится в сообщении ГНФАР, данный фонд, общие средства которого составляют $1 млрд, находится под управлением компании E-Shang Redwood, специализирующейся на развитии логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо ГНФАР, в RJLF II представлено несколько авторитетных институциональных инвесторов.

Основу инвестиционной стратегии RJLF II составляют строительство, сдача в долгосрочную аренду и продажа институциональным инвесторам современных логистических центров в гг. Токио, Осака и Нагоя.

В настоящее время E-Shang Redwood реализует различные проекты в Китае, Японии, Южной Корее и Австралии.

«ГНФАР вкладывает средства в RJLF II с целью диверсификации собственных инвестиций в недвижимость, руководствуясь такими параметрами, как географическое положение, вид активов, уровень риска», - отмечается в сообщении.

Целевая годовая доходность инвестиций составляет 15% в течение 5-7 лет.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы ГНФАР составили $33 млрд 147 млн. В сравнении с данными на 1 января 2016 года ($33 млрд 574,1 млн) активы снизились на $427,1 млн, или на 1,27%. Причиной этому стало ослабление евро, британского фунта стерлингов, турецкой лиры и китайского юаня по отношению к доллару США.

На отчетную дату инвестиционный портфель ГНФАР составил $33 млрд 147 млн, что равно его общему объему активов на отчетный период. За 2016 год инвестиционный портфель сократился на $427 млн, или на 1,27%. Так, на 1 января 2016 года данный показатель был равен $33 млрд 574 млн.

49,2%, или $16 млрд 240,2 млн, инвестиционного портфеля фонда приходится на доллары США. 80% средств инвестпортфеля размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 12,2% - в акциях, 4,4% - в недвижимости, 3,4% - в золоте.

43,1% средств приходится на Европу, 26,3% - страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 23,5% – Северную Америку, 3,8% - Австралию и Новую Зеландию, по 0,1% - на Южную Америку и Ближний Восток.

В 2016 году доходность по активам Госнефтефонда Азербайджана без учета золота составила 1,92% против 1,24% в 2015 году, с учетом золота – 2,15% (в 2014 году - 0,89%).

ГНФАР был создан Указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Алена Салаева