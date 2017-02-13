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Деньги

Курс маната к доллару на вторник, 14 февраля 13.02.2017 17:44

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал курс маната к доллару США на 14 февраля.

Как говорится в сообщении ЦБА, во вторник официальный курс маната к доллару составит 1,7301 AZN/USD.

Таким образом, курс AZN/USD остался неизменным.

Напомним, что на 9 февраля официальный курс маната к доллару был установлен Центробанком на уровне 1,8252 AZN/USD. В тот же день ЦБА провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), по результатам которого средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7301 AZN/USD. Такой же курс - 1,7301 AZN/USD - был установлен Центробанком на 10 февраля. Таким образом, всего за день манат по отношению к американской валюте вырос на 0,0951 пункта, или на 5,21%.

Отметим, что в сравнении с началом февраля манат к доллару вырос на 0,1899 пункта, или на 9,9%. Так, 1 февраля курс маната к доллару США составлял 1,92 AZN/USD.

Алена Салаева, Э.Т.

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