Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал курс маната к доллару США на 14 февраля.

Как говорится в сообщении ЦБА, во вторник официальный курс маната к доллару составит 1,7301 AZN/USD.

Таким образом, курс AZN/USD остался неизменным.

Напомним, что на 9 февраля официальный курс маната к доллару был установлен Центробанком на уровне 1,8252 AZN/USD. В тот же день ЦБА провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), по результатам которого средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7301 AZN/USD. Такой же курс - 1,7301 AZN/USD - был установлен Центробанком на 10 февраля. Таким образом, всего за день манат по отношению к американской валюте вырос на 0,0951 пункта, или на 5,21%.

Отметим, что в сравнении с началом февраля манат к доллару вырос на 0,1899 пункта, или на 9,9%. Так, 1 февраля курс маната к доллару США составлял 1,92 AZN/USD.

Алена Салаева, Э.Т.