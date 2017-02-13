В DəmirBank прокомментировали информацию о хакерской атаке и хищении у клиентов банка порядка $3 млн.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в банковской сфере прошла информация о том, что хакеры якобы нашли уязвимое место в системе безопасности DəmirBank. Снятие наличности со счетов клиентов происходило за пределами Азербайджана.

«Данная информация не соответствует действительности. Никаких хакерских атак на счета клиентов нашего банка зафиксировано не было. Любая информация по данному поводу является безосновательной», - заявили 1news.az в DəmirBank.

При этом было отмечено, что 6 февраля была предпринята попытка присвоения средств DəmirBank путем незаконного вмешательства в системы, находящиеся вне банка.

«Благодаря автоматизированной системе защиты от фальсификаций международных платежных систем удалось предотвратить большую часть незаконных операций.

Банк обратился в правоохранительные органы для розыска лиц, совершивших попытку хакерского взлома системы, и принятия соответствующих мер», - сказали в DəmirBank.

В банке также заявили, что в ближайшее время DəmirBank осуществит переход на новую бизнес-модель. В связи с этим было принято решение о значительном повышении уставного капитала банка.

«В настоящее время идет процесс повышения уставного капитала DəmirBank», - сообщили в банке.

DemirBank был создан 6 октября 1989 года. Банк действовал под названием Azerdemiryolbank. 16 октября 2009 года банк осуществил ребрендинг и в настоящее время продолжает свою деятельность под названием DəmirBank.

Среди акционеров банка представлены крупные международные финансовые организации - Европейский банк реконструкции и развития (EBRD, «25% + 1 акция») и Голландская финансовая компания по развитию (FMO, 10% участия).

Алена Салаева, Э.Т.