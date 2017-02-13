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При использовании какой банковской карты комиссия не удерживается? 13.02.2017 16:40

Для тех, кто хочет, чтобы при снятии средств с банкомата комиссия не удерживалась, карта Unibank-ALBALI PLUS debet  - самый лучший выбор.

При снятии средств c карты ALBALI PLUS debet в банкоматах Unibank комиссия составляет 0% процентов. Карту можно приобрести за 3 AZN/USD в любом филиале Unibank.

ALBALI PLUS debet предоставляет следующие преимущества:

-        При каждой оплате покупки  с помощью  карты ALBALI PLUS debet до 20% от потраченной суммы будет возвращено клиенту.

-        Клиент может автоматически получать доход на размещенные на карту средства в размере до 6% годовых.

-        Клиент сам выбирает, в какой валюте заказать карту - долларовой или манатной.

-        Клиент сам выбирает, в какой международной платежной системе заказывать карту.

Заказать карту можно обратившись в любой филиал банка, предоставив удостоверение личности.

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az либо на официальных страницах банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).

ALBALI PLUS- карта, реализующая мечты!

Unibank- банк для всех и каждого!

Отметим, что Unibank, созданный в результате объединения двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank  занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс.  различным клиентам, как корпоративным, так и  частным.  В списке акционеров банка такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были  основаны  две дочерние компании -  лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital»  Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 24 года своей успешной коммерческой  деятельности  и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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