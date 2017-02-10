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Деньги

Страховщики в Азербайджане снизили сбор премий по ОСАГО на 1,3% 10.02.2017 12:51

В январе 2017 года компании, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB) Азербайджана, заключили 59 тыс. 087 страховых договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Бюро, премии страховых компаний по ОСАГО составили за отчетный период 4,6 млн манатов.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года число полисов ОСАГО увеличилось на 3,8%, а объем премий снизился на 1,3%.

В 2016 году компании-члены ISB выписали 996 тыс. 632 полиса ОСАГО. Из них 130 тыс. 655 составили договоры по страхованию автотранспортных средств, зарегистрированных за рубежом и въезжающих в Азербайджан с целью транзита. Данные договоры заключаются сроком на 1 месяц. 

Премии страховых компаний по ОСАГО составили в 2016 году 79,8 млн манатов. В сравнении с 2015 годом число полисов ОСАГО увеличилось на 3,3%, объем премий – на 4,5%.

В 2016 году средняя сумма страховой премии по ОСАГО составила 88 манатов.

Для сравнения: в 2015 году страховщиками было заключено 965 тыс. 022 страховых договора по ОСАГО на 76 млн 375 тыс. 074,5 маната. Число полисов увеличилось на 3,6%, премии – на 8%.

ISB создано в Азербайджане в рамках исполнения Закона «Об обязательных видах страхования», который вступил в силу 16 декабря 2011 года.

Закон регулирует 5 видов обязательного страхования -  гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), пассажиров, недвижимого имущества, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества, а также от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний.

В настоящее время базовый тариф по ОСАГО составляет в Азербайджане 50 манатов. Применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. см. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.

На сегодня членами Бюро по обязательному страхованию Азербайджана являются 16 компаний, из них 13 имеют лицензии на предоставление услуг по ОСАГО.

Алена Салаева, Э.Т.

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