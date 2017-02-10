Unibank запускает выгодный проект по заработным платам для предприятий.

Теперь каждого обратившегося в банк предпринимателя ждут большие льготы и выгодные предложения. По словам руководителя Департамента корпоративных услуг банка Маджида Мамедова, в связи с изменениями, внесенными в Закон о «Безналичных расчетах», с начала этого года резко увеличилось количество предприятий, решивших перейти на безналичную форму выдачи заработной платы.

«Мы приняли решение увеличить поддержку наших предпринимателей. В настоящее время банк, основываясь на количестве сотрудников и размере фондa заработной платы обратившегося предприятия, предлагает очень выгодные условия для сотрудничества. Универсальность Unibankа позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания не только компаниям, но и их сотрудникам. Минимальная документация, обширная сеть филиалов и банкоматов, возможность оплаты заработной платы сотрудников, не выходя из офиса с помощью безопасного интернет-банкинга, и ряд других возможностей обеспечивают максимальный комфорт в сотрудничестве с Unibank», - сказал Маджид Мамедов.

Преимущества зарплатного проекта не ограничиваются вышесказанным. Unibank гарантирует каждому обратившемуся клиенту индивидуальный подход в разработке коммерческого предложения, которое будет максимально соответствовать специфическим особенностям его бизнеса.

В рамках проекта каждая выданная зарплатная карта будет обеспеченна системой безопасности 3D secure. Заработные платы будут выдаваться с помощью карт Albalı Plus, что позволит их владельцам воспользоваться всеми преимуществами этой карты (депозитной функцией, возможностями cashback, скидками в магазинах-партнерах и т.д.). Сотрудники компаний смогут также с легкостью подключиться к приложению Unibank Mobile, которое считается одним из лучших на пространстве СНГ. С помощью данного приложения сотрудники смогут контролировать свои счета, оплачивать коммунальные услуги. Помимо этого, при получении зарплаты с помощью карт Unibank автоматически открывается история по каждому сотруднику, что в дальнейшем поможет ему получить кредит на более выгодных условиях.

Подключиться к данному проекту можно во всех филиалах банка.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az), на странице в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттере (https://twitter.com/unibank).

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Unibank– банк для всех и каждого!

Отметим, что Unibank, созданный в результате объединения двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 года) и PROMTEXBANK (1994 года) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital» Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 24 года своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.