13 февраля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет очередной депозитный аукцион.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ЦБА, аукцион состоится с 11:00 до 11:15 в торговой системе Bloomberg.

Посредством аукциона ЦБА намерен привлечь у банков 150 млн манатов по процентной ставке 12,01-14,99% сроком на 14 дней.

Центробанк Азербайджана начал проведение депозитных аукционов в июне 2016 года.

Депозитный аукцион - это аукцион, в ходе которого Центральный банк принимает к размещению депозиты коммерческих банков.

Основной целью депозитных аукционов является стерилизация денежной массы (изъятие из экономики части денег), которая проводится Центробанком в рамках денежно-кредитной политики. Стерилизация денежной массы нужна для ликвидации избытка свободных денежных средств на финансовых рынках, поскольку избыток средств может вызвать инфляцию и прочие негативные процессы.

Привлечение свободных денежных средств финансовой системы на депозиты в центральных банках является одним из эффективных способов изъятия излишка денег из оборота.

Алена Салаева, Э.Т.