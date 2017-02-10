В январе 2017 года страховые компании в Азербайджане, имеющие право на деятельность в рамках системы Green Card, заключили 1 тыс. 376 международных договоров страхования автотранспортных средств.

Как говорится в сообщении Бюро по обязательному страхованию (ISB) Азербайджана, сборы по данным договорам страхования составили 91 тыс. 866 манатов.

674 договора касались автомобилей, выезжающих в Турцию и Иран, 634 - в Россию, Молдову и Украину, 68 - во все страны, присоединившиеся к системе Green Card.

Договоры охватывали 1 тыс. 078 легковых и 150 грузовых автомобилей, 134 прицепа и 14 автобусов.

В 2016 году страховщики в Азербайджане заключили 10 тыс. 514 договоров Green Card на сумму в 768 тыс. 684 маната. Из общего числа договоров 7 тыс. 497 касались автомобилей, выезжающих в Турцию и Иран, 2 тыс. 569 - в Россию, Молдову и Украину, 448 - во все страны, имеющие право на деятельность в рамках системы Green Card. Под страхование подпали 8 тыс. 630 легковых и 994 грузовых автомобиля, 784 прицепа, 89 автобусов и 17 мотоциклов.

Green Card – это система международных договоров по ОСАГО и программа страхования гражданской ответственности выезжающих за рубеж. Свое название система получила по цвету и форме этого страхового полиса.

Страховой документ выдается страховой компанией страны-члена системы Green Card, он действителен на территории всех стран, присоединившихся к данной системе.

В систему Green Card входят 48 стран, в основном европейских.

Деятельность Азербайджана по системе Green Card началась 1 января 2016 года. Азербайджан был включен в Юго-Восточную группу Green Card. Транзитное членство страны в системе рассчитано на 10 лет. Азербайджан в Green Card представляет Бюро по обязательному страхованию (ISB).

С 1 января 2016 года азербайджанские страховщики получили право на деятельность в системе Green Card с Турцией и Ираном.

С 1 апреля 2016 года Азербайджан начал работать по Green Card со странами, входящими в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), и Швейцарией. В частности, с 1 апреля прошлого года граждане Азербайджана могут приобретать в страховых компаниях страны полисы Green Card для путешествия на автомобилях в страны ЕЭЗ, а также в Швейцарию, Тунис, Боснию и Герцеговину, Македонию, Монтенегро, Турцию, Иран, Молдову, Украину, Андорру, Албанию и Марокко. В свою очередь, граждане этих стран могут въезжать в Азербайджан с полисами Green Card, приобретенными в своих странах.

С 1 августа 2016 года Азербайджан начал работать по системе Green Card с Россией.

С размерами страховых взносов в рамках автомобильного страхования по системе Green Card можно ознакомиться по ссылке.

На сегодня членами Бюро по обязательному страхованию Азербайджана являются 16 компаний, из них 13 имеют лицензии на предоставление услуг по ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств). Число компаний, получивших право на деятельность в рамках системы Green Card, также составляет 13.

Алена Салаева, Э.Т.