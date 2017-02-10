В январе 2017 года страховые компании, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), заключили 7 тыс. 535 договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как говорится в сообщении ISB, премии по данному виду страхования составили 2,6 млн манатов.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года число договоров по обязательному страхованию недвижимости увеличилось на 43%, а сумма страховых премий снизилась на 55%.

По данным Бюро, в январе большая часть полисов – 69,7% - пришлась на долю жилых домов и квартир. 0,4% договоров страхования касались административных зданий, 29,9% - прочих категорий недвижимости.

Кроме того, за отчетный период компаниями-членами ISB было выписано 557 полисов обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.

По обязательному страхованию пассажиров страховщиками было заключено 6 договоров.

В 2016 году азербайджанскими страховщиками было заключено 140 тыс. 848 договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества на общую сумму в 25,2 млн манатов. В сравнении с 2015 годом число договоров по данному виду страхования увеличилось на 30%, премии - на 1,5%.

80,78% полисов охватывали жилые дома и квартиры, 0,3% - административные здания, 18,92% - другие категории недвижимости.

31% договоров пришлось на долю Баку, 4,4% - Сумгайыта, 3,9% - Абшеронского района, 3,7% - Гянджи, 2,9% - Лянкярана, 54% - других регионов страны.

ISB было создано в Азербайджане в рамках исполнения Закона «Об обязательных видах страхования», который вступил в силу 16 декабря 2011 года.

Закон регулирует 5 видов обязательного страхования - гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), пассажиров, недвижимого имущества, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества, а также от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний.

Такой вид страхования, как обязательное страхование недвижимого имущества, распространяется на все виды строений, жилые дома, квартиры, являющиеся собственностью физических лиц, и офисы юридических лиц, а также имущество, находящееся в собственности государства.

Страховым случаем признается нанесение ущерба имуществу в результате пожара, взрыва, короткого замыкания в электросетях, аварий в канализационной и водопроводной системах, природных катаклизмов и пр.

Максимальный размер страховой суммы на недвижимое имущество составляет: в Баку - 25 тыс. манатов, Гяндже, Сумгайыте, Нахчыване – 20 тыс. манатов, в других населенных пунктах Азербайджана - 15 тыс. манатов.

Страховой тариф по этому виду страхования составляет 0,2% от размера страховой суммы.

На сегодняшний день членами Бюро по обязательному страхованию являются 16 компаний, из них 13 имеют лицензии на предоставление услуг по обязательному страхованию недвижимого имущества, 12 - по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.

Со списком компаний-членов ISB, имеющих право на предоставление услуг по данным видам страхования, можно ознакомиться на официальном сайте Бюро по ссылке.

Алена Салаева, Э.Т.