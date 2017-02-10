USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Деньги

Сборы страховщиков по обязательному страхованию недвижимости снизились более чем на 50% 10.02.2017 18:12

В январе 2017 года страховые компании, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), заключили 7 тыс. 535 договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как говорится в сообщении ISB, премии по данному виду страхования составили 2,6 млн манатов.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года число договоров по обязательному страхованию недвижимости увеличилось на 43%, а сумма страховых премий снизилась на 55%.

По данным Бюро, в январе большая часть полисов – 69,7% - пришлась на долю жилых домов и квартир. 0,4% договоров страхования касались административных зданий, 29,9% - прочих категорий недвижимости.

Кроме того, за отчетный период компаниями-членами ISB было выписано 557 полисов обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.

По обязательному страхованию пассажиров страховщиками было заключено 6 договоров.

В 2016 году азербайджанскими страховщиками было заключено 140 тыс. 848 договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества на общую сумму в 25,2 млн манатов. В сравнении с 2015 годом число договоров по данному виду страхования увеличилось на 30%, премии - на 1,5%.

80,78% полисов охватывали жилые дома и квартиры, 0,3% - административные здания, 18,92% - другие категории недвижимости.

31% договоров пришлось на долю Баку, 4,4% - Сумгайыта, 3,9% - Абшеронского района, 3,7% - Гянджи, 2,9% - Лянкярана, 54% - других регионов страны.

ISB было создано в Азербайджане в рамках исполнения Закона «Об обязательных видах страхования», который вступил в силу 16 декабря 2011 года.

Закон регулирует 5 видов обязательного страхования -  гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), пассажиров, недвижимого имущества, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества, а также от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний.

Такой вид страхования, как обязательное страхование недвижимого имущества, распространяется на все виды строений, жилые дома, квартиры, являющиеся собственностью физических лиц, и офисы юридических лиц, а также имущество, находящееся в собственности государства.

Страховым случаем признается нанесение ущерба имуществу в результате пожара, взрыва, короткого замыкания в электросетях, аварий в канализационной и водопроводной системах, природных катаклизмов и пр.

Максимальный размер страховой суммы на недвижимое имущество составляет: в Баку - 25 тыс. манатов, Гяндже, Сумгайыте, Нахчыване – 20 тыс. манатов, в других населенных пунктах Азербайджана - 15 тыс. манатов.

Страховой тариф по этому виду страхования составляет 0,2% от размера страховой суммы.

На сегодняшний день членами Бюро по обязательному страхованию являются 16 компаний, из них 13 имеют лицензии на предоставление услуг по обязательному страхованию недвижимого имущества, 12 - по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.

Со списком компаний-членов ISB, имеющих право на предоставление услуг по данным видам страхования, можно ознакомиться на официальном сайте Бюро по ссылке.

Алена Салаева, Э.Т.

147количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПрезидент Ильхам Алиев: Апрельские бои - внутреннее дело Азербайджана – ФОТОЖдун в Бакинском аэропорту – ФОТОВ джунглях Амазонки найден канадец, пропавший 5 лет назадВКС РФ ошибочно атаковали здание с турецкими военными: есть погибшиеБакинский железнодорожный вокзал введен в эксплуатацию после реконструкции - ФОТОВ Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег - ФОТОApple выпустит юбилейный iPhone X за 1000 долларовОфициальный курс маната ко всем валютам на 10 февраляБолеющий раком режиссер Шахин Закизаде помещен в реанимацию

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 февраля18:44 Уволен врач – фигурант дела о скончавшемся в Бакинском оздоровительном центре пациенте – ФОТО18:40 Формула 1 в Баку: гонка возможностей18:39 Эльмар Мамедъяров встретился с министром юстиции Грузии18:36 В Турции произошло еще одно землетрясение18:20 Red Bull Air Race: о том, как «воздушная Формула» планирует покорить мир – ФОТО – ВИДЕО18:12 Сборы страховщиков по обязательному страхованию недвижимости снизились более чем на 50%17:56 Прощание с героем: Трогательный флешмоб турецких военных в память о шехиде - ВИДЕО17:51 Вышел из печати тридцать пятый том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»17:48 Глава МИД Латвии посетит Азербайджан с официальным визитом17:40 Курс маната к доллару на понедельник, 13 февраля17:32 Стали известны подробности фильма «50 оттенков свободы» - ФОТО17:24 Военно-техническое сотрудничество между Россией и Арменией носит комплексный характер – Посол РФ17:20 Бинали Йылдырым: Турция и Россия скоординируют шаги в Сирии17:16 В Баку избили парня, пристававшего к девушке16:56 Кремль: координаты для авиаудара в Сирии российским войскам предоставила Турция