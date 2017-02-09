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Kapital Bank предлагает кредит в манатах под гарантию 09.02.2017 12:50

Отныне все желающие взять кредит в манатах под гарантию могут сделать это в филиалах Kapital Bank (в столичных филиалах «Абшерон», «Сумгайыт» и «Гянджа»).

Для этого клиент должен представить в банк собственные средства в виде залога в валюте USD. При этом валюта клиента, размещенная в виде залога, страхуется.

Следует отметить, что минимальная сумма кредита составляет 300 манатов, срок - 1–12 месяцев. Клиент может взять кредит в размере до 60% страхованного депозита. Годовая процентная ставка составляет 25%.

Для оформления кредита необходимо будет представить в банк удостоверение личности. Более подробную информацию можно получить на https://kapitalbank.az/loans/manat?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания   и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 4-х отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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