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Компания PAŞA Sığorta переехала в новый офис 09.02.2017 11:35

Компания PAŞA Sığorta будет встречать своих клиентов уже в новом офисе.

Головной офис компании PAŞA Sığorta переехал в новое здание Sahil Plaza, расположенное по адресу: ул.М.Усейнова, 61 (напротив Dalğa Plaza). В головном офисе находятся все структурные подразделения, включая руководство компании, отдел обслуживания клиентов, департамент страховых претензий и юридического обеспечения.

Следует отметить, что раньше головной офис компании PAŞA Sığorta находился на улице Л.Толстого, 170. С 6 февраля отдел обслуживания клиентов, департамент страховых претензий и юридического обеспечения, находящиеся в головном офисе,  встречают своих клиентов уже в новом офисе.

Контакты компании тоже изменились: (012) 5051222, (012) 5051221 (факс).

Отметим, что страховая компания PAŞA Sığorta действует с 2006 года. PAŞA Sığorta, входящая в группу компаний PAŞA Holding, предоставляет своим клиентам 36 видов добровольного и обязательного страхования. Больше всего заботящаяся о своем высоком реноме перед клиентами, PAŞA Sığorta за свою 10-летнюю деятельность осуществила страховые выплаты на сумму 115890100 манатов. По объемам своего капитала, страховых сборов, страховых выплат и прочих показателей компания является лидирующей и крупнейшей на страховом рынке.

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