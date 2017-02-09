В Баку прибыл с визитом вице-президент Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер (Cyril Muller).

Как сообщили 1news.az в бакинском представительстве ВБ, в ходе визита С.Мюллер проведет встречи с руководством Азербайджана.

«Главная цель визита – обсудить с руководством страны ход реализации программ ВБ в Азербайджане, а также планы по сотрудничеству на ближайшие годы.

Запланировано, что вице-президент ВБ будет принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Артуром Раси-заде. Также состоятся встречи С.Мюллера с руководителями ряда министерств», - заявили в представительстве.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. За этот период банком было профинансировано 70 проектов на сумму $3,99 млрд.

Алена Салаева, Э.Т.