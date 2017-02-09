30 января 2017 года Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала 12-ю эмиссию облигаций ЗАО «Азербайджанский ипотечный фонд» (АИФ).

Как говорится в сообщении ПНФР, общий объем эмиссии составляет 20 млн манатов. В частности, регистрацию прошли 20 тыс. ипотечных облигаций АИФ номинальной стоимостью 1 тыс. манатов каждая.

Срок обращения облигаций – 3600 дней, доходность – 3% годовых.

Напомним, что первый проспект эмиссии облигаций АИФ был зарегистрирован 29 мая 2009 года в объеме 55 млн манатов. В рамках второй эмиссии фондом было выпущено облигаций на 75 млн манатов, третьей – на 60 млн манатов, четвертой – на 20 млн манатов, пятой – на 30 млн манатов, шестой – на 40 млн манатов, седьмой – на 20 млн манатов, восьмой – на 40 млн манатов, девятой – на 50 млн манатов.

Таким образом, в 2009-2016 гг. фонд разместил облигации на 390 млн манатов.

21 ноября 2016 года ПНФР была зарегистрирована 10-я эмиссия облигаций АИФ на 50 млн манатов, а 17 января 2017 года – 11-я эмиссия общим объемом 10 млн манатов.

Данные средства привлекаются АИФ для финансирования коммерческой ипотеки.

Азербайджанский ипотечный фонд был создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к ипотечному кредитованию. Выдача социальной ипотеки стартовала с 2007 года. С 1 июня 2009 года АИФ возобновил предоставление ипотечных кредитов на коммерческих условиях.

27 октября 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании Открытого Акционерного Общества «Азербайджанский ипотечный фонд» путем реструктуризации Азербайджанского ипотечного фонда при Центральном банке. Акции ОАО принадлежат государству.

Цель создания ОАО - упрощение выхода населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, к удобным способам финансирования, в том числе к ипотечным кредитам, а также улучшение системы ипотечного кредитования.

В рамках своей деятельности ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» привлекает местные и иностранные ресурсы для ипотечного кредитования, а также обеспечения населения квартирами и домами путем создания механизма долгосрочного ипотечного кредитования.

Согласно новому «Порядку выдачи ипотечного, в том числе льготного ипотечного кредита за счет средств ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд», утвержденному 22 июня 2016 года, обычный ипотечный кредит должен выдаваться гражданам Азербайджана в национальной валюте – манатах (AZN) на срок от 3 до 25 лет, льготный ипотечный кредит – на срок до 30 лет.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется Азербайджанским ипотечным фондом. Средства предоставляются на приобретение отремонтированной жилой площади, цена за 1 кв. метр которой не превышает ее средней рыночной стоимости в городе Баку, а также зонах по его поселкам и селам, на территориях других городов и районов страны на дату предоставления ипотечного кредита. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд».

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85% стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда заемщик требует уменьшить сумму кредита.

При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75% и больше 85% стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако сумма может быть снижена по просьбе заемщика.

Ежемесячные выплаты по ипотечному кредиту не должны превышать 70% ежемесячного совокупного дохода заемщика.

Возраст заемщика на крайний срок выплаты кредита не должен превышать указанный в законодательстве пенсионный возраст.

Жизнь заемщика, как и недвижимость, обеспеченная ипотекой, должны быть застрахованы.

Все сведения о предоставлении кредитов размещены на официальном сайте АИФ. Дополнительная информация по телефонам: (+994 12) 441-19-87, 441-47-16, 441-28-24 (внутренние номера – 123 и 129).

Алена Салаева, Э.Т.