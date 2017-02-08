В настоящее время правительство Азербайджана разрабатывает программу, нацеленную на предотвращение влияния роста потребительских цен на уровень жизни населения страны.

Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра, председатель Национального координационного совета АР по устойчивому развитию Али Ахмедов.

По его словам, правительство предпринимает шаги, направленные на предотвращение влияния инфляции на уровень жизни населения.

«Все меры, инициируемые правительством, нацелены на это. Нет никаких оснований для беспокойства из-за того, что рост цен на потребительские товары начинает оказывать воздействие на уровень бедности в стране», - отметил А.Ахмедов.

Алена Салаева, Э.Т.