Начало реализации в Азербайджане пилотного проекта по внедрению системы обязательного медицинского страхования (ОМС) задержалось.

Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Национального координационного совета АР по устойчивому развитию Али Ахмедов.

По его словам, проект должен был быть запущен 1 января, но сроки были перенесены на 1 февраля.

Вице-премьер также отметил, что говорить сегодня о каких-либо результатах по проекту рано.

«Подвести итоги можно будет спустя месяц с момента начала его реализации», - сказал А.Ахмедов и подчеркнул, что положительные отзывы о проекте уже поступают и интерес к ОМС большой.

«ОМС является предметом обсуждения врачей в социальной сети Facebook. Они довольны первыми результатами проекта», - отметил он.

А.Ахмедов также заявил, что пилотный проект по внедрению в стране системы ОМС реализуется в городах Евлах и Мингячевир.

Алена Салаева, Э.Т.