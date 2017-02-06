Bank of Baku, являясь инноватором банковского сектора, а также сохранивший лидерство в сфере розничного банкинга, продолжает свой путь к лидерству в корпоративном банковском сектора. Банк продолжает расширять линейку продуктов и услуг для корпоративных клиентов и теперь предлагает новый продукт – бизнес-карту İŞKART.

Что такое İŞKART и кто может ее приобрести?

İŞKART – является дебетовой картой MasterCard, представляемой Bank of Baku предпринимателям - как частным предпринимателям, так и юридическим лицам - связанной с их счетом ИНН (VÖEN). Любой клиент, занимающийся предпринимательской деятельностью (как физические, так и юридические лица), а также все лица, владеющие ИНН (VÖEN), могут приобрести данную карту.

Главные преимущества İŞKART

* Возможность онлайн-платежей.

* Возможность оплачивать таможенные и прочие пошлины через ПОС-терминалы.

* Освобождение от 0.5% комиссии за обналичку и 1% налогов при безналичных платежах.

* Возможность обналичивать средства в режиме 24/7 в банкоматах и ПОС-терминалах.

* Выгодные тарифы для обналичивания средств.

* Получение карты, прикрепленной к счетам AZN/USD/EUR.

Карту İŞKART можно приобрести в AZN/USD/EUR сроком на 12 или 24 месяцев. Обладатели İŞKART могут получить возможность пополнять свой баланс за несколько секунд через Cash-in - платежные терминалы банка, а также терминалы MilliÖn и E-manat.

Директор департамента “Цифрового банкинга и управления проектами” Анар Аббасов отметил: «Как видно из названия продукта, карта İŞKART является бизнес-картой, разработанной специально для облегчения финансовых операций предпринимателей - как малого и среднего бизнеса, так и физических лиц, оперирующих со счетом ИНН (VÖEN). Мы уверены, что данная карта скоро займет лидирующую позицию на рынке. Мы это можем сказать с уверенностью, основываясь на особенностях İŞKART, а также на ее преимуществах и запланированных новшествах, связанных с ней. Мы ведем активную работу для превращения İŞKART в многофункциональный продукт, способный принести своему обладателю намного более широкий спектр преимуществ, чем сейчас. В скором времени мы обрадуем наших корпоративных клиентов новшествами, связанными как с İŞKART, так и с прочими продуктами».

Более подробную информацию можно получить в Информационном центре 145, а также на www.bankofbaku.com и www.facebook.com/bankofbaku