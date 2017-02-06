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Деньги

Kapital Bank открыл обновленный филиал «Ази Асланов» 06.02.2017 11:55

Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офис филиала «Ази Асланов».

Филиал, представленный согласно новой концепции, расположен по адресу: улица Худу Мамедова, 13 (около станции метро «Ази Асланов»). Новый филиал обладает всеми возможностями для качественного обслуживания клиентов.

Быстрое обслуживание, минимизация очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Филиал «Ази Асланов» предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2016 году банк отремонтировал несколько городских и региональных филиалов. В 2017 году запланировано завершение ремонтных работ в еще нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, а также открытие новых отделений. Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 3-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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